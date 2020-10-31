Гендиректор БСК Эдуард Давыдов рассказал о состоянии после заражения коронавирусом

Фото со страницы Эдуарда Давыдова Вконтакте

Генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов сегодня, 31 октября, рассказал о своем самочувствии. Руководитель предприятия признался несколько дней назад, что заразился коронавирусом.

– По самочувствию. Те же ощущения, что были в начале. Будем считать, стабильно. Принимаю то, что нашел в аптеке. Народные методы тоже испытываю - по советам от вас, – рассказал генеральный директор.

В своем посте в социальных сетях Давыдов поделился своими планами по работе, отметил, что возобновит после выздоровления поездки в цеха и деловые завтраки.

– На вопросы отвечаю сам, но некоторые передаю замам - нужна проработка. Есть предложения по развитию кооперации. Рассматриваю. Детально включусь, как только вернусь к полноценной работе, – заключил он.