В Башкирии вандалы спилили уникальные кудрявые лиственницы

Жители деревни Кужаново Абзелиловского района забили тревогу из-за уникальных кудрявых лиственниц, которые расположены в местном парке. В социальных сетях появились сообщения, что неизвестный вандал подпилил их бензопилой.

«Даже в войну эти деревья не дали срубить на дрова — мерзли, голодали, но деревья не трогали. После этого деревья вряд ли смогут выжить», – говорят в отчаянии местные.

В настоящий момент поиском вандалов занимается полиция. По факту незаконной рубки лесных насаждений правоохранители возбудили уголовное дело.