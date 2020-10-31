Известны подробности о 53-м погибшем от коронавируса в Башкирии

Министерство здравоохранения Башкирии сегодня, 31 октября, передало информацию о новой жертве коронавирусной инфекции. По информации министерства, от опасного заболевания погибла пациентка с сопутствующими заболеваниями.

В ведомстве отметили, что жертве COVID-19 на момент смерти было 69 лет. У нее диагностировали сахарный диабет второго типа и гипертоническую болезнь III стадии. Ситуацию также усугубили и привели к смерти осложнения – диабетическая ангиопатия, нейропатия

Напомним, что сегодня стало известно, что в республике скончалась 53-я жертва коронавируса. В республике заболевшими к текущему моменту признаны 10768 человек.