В Башкирии умер на следующий день после выписки из ковид-госпиталя мужчина

Вчера, 30 октября, в Салавате скончался на крыльце собственного дома местный житель. Информацию об этом сообщили в ИА «Башинформ». В агентстве уточняют, что смерть настигла мужчину на следующий день после выписки из ковид-госпиталя.

Со ссылкой на собственный источник передается, что мужчина собирался в магазин, но так и не дошел до него. Горожанин упал на крыльце собственного дома. Когда на место происшествия прибыли медики, они констатировали смерть.

Уточняется, что погибший проходил длительное лечение в ковид-госпитале и выписался из него буквально за день до смерти.