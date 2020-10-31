В Башкирии снова выросло число жертв коронавируса

Пресс-служба администрации главы Башкирии Радия Хабирова сообщила, что в республике увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, возросло также и число жертв.

В сообщении указано, что за прошедшие сутки подтверждено еще 90 случаев заболевания, таким образом, за весь период пандемии заболели 10 768 человек. Число умерших от COVID-19 за сутки увеличилось еще на одного и достигло 53 человек.

Лечение получают 960 человек: из них 224 размещены в стационарах, а остальные 736 переносят болезнь в легкой форме.

Напомним, что вчера, 30 октября, был зафиксирован рекордный прирост заболевших – 92 человека.