В Башкирии полуторогодовалый ребенок обварился в кипятке

В Башкирии полуторогодовалый ребенок был срочно госпитализирован с ожогами. Об этом сообщил собственный источник «КП-УФА» в правоохранительных органах.

По полученной информации, ребенка госпитализировали из Федоровки в уфимскую больницу 27 октября с 13% ожогами тела – пострадало туловище и нижние конечности. Сам малыш находился в шоке легкой степени.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что около 21:00 мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Малыш выжил, но все еще находится в больнице.