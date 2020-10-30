Трое жителей Башкирии пытали знакомого раскаленным металлом за связь с полицией

Суд признал виновными всех фигурантов уголовного дела

В Караидельском районе Башкирии на днях вынесли приговор местным жителям, пытавшим своего знакомого за связь с полицией. Фигурантов дела признали виновными по уголовной статье «истязание». Об этом сообщила региональная прокуратура.

Жуткая история произошла в декабре прошлого года. Обвиняемые в ходе распития алкоголя начали обвинять односельчанина в сотрудничестве с полицией. Молодые люди избили знакомого на улице, а затем поволокли его в квартиру одного из подсудимых. Они привязали свою жертву скотчем к стулу и наносили удары по разным частям, в том числе «раскаленным металлическим предметом».

Обвиняемые частично признали свою вину. Один из них уже ранее представал перед судом за тяжкие преступления и оскорбление полицейского.

– Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 15 дней с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов, – заключили в прокуратуре.