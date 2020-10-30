Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на ноябрь

Ноябрь в Башкирии ожидается чуть теплее обычного Фото: Рустем АХУНОВ

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на ноябрь. По данным специалистов, среднемесячная температура воздуха в последний месяц осени будет на 1 градус выше нормы и составит -3,-4. Количество осадков ожидается в рамках прошлогодних значений – 30-60 мм.

В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, по республике сохранится повышенная температура – на 4-5 выше обычного. Ночью -3,+2 (при прояснениях до -8), днем 31 октября +5,+10, 1 ноября за холодным фронтом похолодает до +2,+7.

Осадки в виде небольшого дождя и снега прогнозируются в северных и горных районах республики 1 ноября.