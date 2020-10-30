В Башкирии почти две тысяч медиков заразились коронавирусом на работе

Коронавирусом в Башкирии заразились почти две тысячи медиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразились около 1950 медиков. Они получили выплаты от Фонда социального страхования Об этом сообщил председатель регионального профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

– В статистику не вошли сотрудники, относящиеся к немедицинскому персоналу, которые по существующим нормативным документам выплаты соцстраха не получают, – отметил специалист.

Халфин добавил, что «нагрузки на медиков сейчас невероятные», и меры их поддержки должны быть такими же «экстраординарными». Профсоюз работников здравоохранения также участвует в материальной поддержке медицинских работников, переболевших в средне-тяжелой и тяжелой форме. По линии организации им было выдано почти 300 сертификатов на общую сумму более 2,5 млн рублей. Эти выплаты получили и родственники медиков, погибших при борьбе с эпидемией.

Напомним, к началу августа 2020 года при исполнении своих обязанностей COVID-19 заболели 900 медиков.