В центре Уфы на время церемонии прощания с Ульфатом Мустафиным перекроют часть улицы

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31 октября на время церемонии прощания с умершим мэром Уфы Ульфатом Мустафиным будет перекрыта улица Советская на участке от Тукаева до Заки Валиди. Движение транспорта ограничат в период с 7:00 до 12:00, сообщили в городской администрации.

В мэрии также добавили, что траурная процессия будет транслироваться на телеканале «Вся Уфа» и на уличных экранах перед Домом Госсобрания и зданием городской администрации.

Напомним, мэр Уфы скончался от осложнений после пневмонии и коронавируса 29 октября в московском институте имени Склифосовского.