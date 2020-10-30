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В Башкирии с начала 2020 года пневмонией заразились более 23 тысяч человек

Это на 36% больше, чем годом ранее
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В 2020 года пневмонией заразились 23 112 человек

В 2020 года пневмонией заразились 23 112 человек

В Башкирии за девять месяцев 2020 года пневмонией заразились 23 112 человек. За аналогичный период прошлого года этот диагноз поставили 16 939 жителям. Прирост заболеваемости на фоне пандемии коронавируса составил 36%. Данные представили в министерстве здравоохранения региона.

Только за минувшие внебольничную пневмонию выявили у 288 пациентов, 278 при этом было выписано.

В начале октября Минздрав Башкирии обнародовал информацию, согласно которой количество умерших от пневмонии возросло практически в два раза.

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