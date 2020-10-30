Пропавший в Башкирии парень найден мертвым в Москве

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Числившийся пропавшим без вести 29-летний житель башкирского села Карамалы-Губеево Ильнар А. был найден мертвым в Москве. Его тело было обнаружено в начале октября под окнами многоэтажки на улице Парковой. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. Информацию подтвердил знакомый молодого человека.

Как рассказал собеседник «КП-Уфа», заявление о пропаже Ильнара поступило в полицию только 26 октября, хотя о местонахождении парня не было ничего известно еще с 3 числа. За полчаса до полуночи он ушел из дома и больше туда не вернулся. Известно, что молодой человек работал ди-джеем одного из клубов города Нефтекамска.