В Башкирии медик после работы в ковид-госпитале угодила в психбольницу

После выписки из психбольницы девушка проходит курс реабилитации

Медик, работавшая в приемном отделении ковид-госпиталя на базе башкирской ЦРБ, угодила в психиатрическую лечебницу. О 27-летней врача-тепрапевте рассказали в министерстве здравоохранения республики. В ведомстве отметили, что девушка устроилась в медучреждение буквально год назад, после окончания учебы.

– …в апреле текущего года начала самоотверженно работать в приемном отделении «ковидного» госпиталя, – передали в пресс-службе Минздрава. – Чувство долга, желание помочь людям и коллегам мотивировали девушку работать практически без выходных и отдыха.

Спустя два месяца работы в условиях пандемии коронавируса, медик начала плохо спать, у нее появилось чувство внутреннего беспокойства, тревоги и головные боли. Все это повлияло на настроение девушки: она стала плаксивой, раздражительно, остро реагировала на замечания. Кроме того, она перестала нормально питаться, что привело к резкому снижению веса.

Коллеги после долгих уговоров убедили «выгоревшую» на работе сотрудницу обратиться к врачу. Девушку госпитализировали в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу. К этому моменту она была в крайне тяжелом психическом состоянии.

– Были скурпулезно подобраны схемы лечения с учетом молодого репродуктивного возраста и сопутствующих заболеваний, – пояснили в министерстве. – Проведена индивидуальная психокоррекционная и реабилитационная работа.

Постепенно у медика восстановился сон и аппетит, а затем исчезли тревога и внутреннее напряжение, настроение улучшилось и поведение стало более стабильным. Недавно пациентку выписали. Сейчас она проходит курс реабилитации, чтобы вернуться к работе врачом-терапевтом.