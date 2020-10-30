В Башкирии наблюдается существенный прирост зараженных коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 92 жителя. Последний раз больше было только в начале лета – 9 июня прирост зараженных составлял 96 человек. С начала пандемии и по состоянию на 30 октября носителями COVID-19 стали 10 678 человек. Данные представили в пресс-службе администрации главы региона.

За прошедшие 24 часа по выздоровлению было выписано 90 пациентов, за все время – 9 645. Коронавирусом прямо сейчас болеет 981 человек, 201 переносит инфекцию в больницах, а 780 – на амбулаторном лечении.

Новых жертв инфекции подтверждено не было. От ковида, по официальной информации министерства здравоохранения Башкирии, скончался 51 человек.