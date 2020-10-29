В уфимской мэрии рассказали, когда пройдет церемония прощания с Ульфатом Мустафиным

Фото: уфимская городская администрация

В пресс-службе уфимской городской администрации рассказали, когда пройдет церемония прощания с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, который скончался сегодня в московской клинике от пневмонии и коронавируса. Проститься с градоначальником Уфы можно будет с 09.00 до 11.00 31 октября в Доме Государственного Собрания – Курултая РБ по адресу: ул. Заки Валиди, 40.

- Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных требований, - уточнили в уфимской мэрии.

Напомним, что о кончине мэра Уфы Ульфата Мустафина стало известно сегодня вечером, 29 октября. У чиновника был диагностирован коронавирус и пневмония, которые дали серьезные осложнения и высокий процент поражения легких. Ульфат Мустафин умер в московском институте им. Склифосовского, куда его перевезли спецбортом на лечение. Свои соболезнования родным и близким мэра выразил глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр республики Андрей Назаров и многие другие.