Власти Башкирии помогут уфимке, чей муж умер от коронавируса в Турции, вернуться на родину

Почти две недели турецкие врачи боролись за жизнь уфимца

Власти Башкирии помогут уфимке Нине А. вернуться в Россию вместе с телом 60-летнего супруга, скончавшегося в Турции от коронавируса. Об этом сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на председателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям Маргариту Болычеву. Болычева уточнила, что перевозкой тела на родину по поручению главы Башкирии Радия Хабирова уже занимается консульство РФ в Анталье. Кроме того, власти республики оплатят огромный счет в 2000 долларов перед клиникой, где две недели проходил лечение от ковида умерший мужчина.

- Туристам выставили счёт за лечение в турецкой клинике, и до погашения долга вывоз тела был невозможен. По распоряжению Радия Хабирова этот вопрос был взят на контроль, долг будет погашен, сообщила председатель ведомства.

Напомним, что ранее «КП-Уфа» писала о печальной истории супругов из Уфы, которые отправились в долгожданный отпуск в Турцию, но там заразились коронавирусом и попали в больницу. Женщина быстро пошла на поправку, а у ее мужа Сергея развилось серьезное поражение легких. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, но вскоре он скончался в реанимации, не приходя в сознание.