«Мы не смогли спасти его»: Радий Хабиров выразил соболезнования семье умершего мэра Уфы

Радий Хабиров признается, что до последнего верил, что его друг и коллега обязательно поправится

Сегодня Башкирию потрясло печальное известие: мэр Уфы Ульфат Мустафин умер после серьезных осложнений пневмонии и коронавируса. Свои искренние соболезнования семье и близким умершего выразил и глава Башкирии Радий Хабиров, который ранее признавался – что Ульфат Мустафин для него не просто коллега и соратник, но и близкий друг.

– Сегодня в 15:00 в институте Склифосовского скончался мэр Уфы Ульфат Мансурович Мустафин. Он долго боролся с этой болезнью, сегодня 35-й день. Она проходила очень тяжело: пневмония, COVID-19, сопутствующие заболевания. Мы не смогли его спасти, – сказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии напомнил, что коронавирус – это очень серьезное заболевание, поэтому необходимо беречь свое здоровье и здоровье близких людей, ведь болезнь не щадит никого.

– Я выражаю слова искреннего соболезнования родным и близким Ульфата Мансуровича. Это очень большая потеря для нашей республики, для Уфы. Он очень любил Уфу. Он очень любил жизнь, очень хотел многое сделать для нашего города, - признался Радий Хабиров.

Ранее свои соболезнования близким Ульфата Мустафина выразили в уфимской городской администрации, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и многие другие чиновники и известные люди республики.