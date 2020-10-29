В правительстве Башкирии соболезнуют родным и близким умершего мэра Уфы Ульфата Мустафина

Фото: уфимская городская администрация

В администрации главы Башкирии сообщили, что сегодня, 29 октября, скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин, который на протяжении 35 дней боролся с коронавирусом и пневмонией, но осложнения оказались слишком серьезными.

Свои соболезнования родным и близким чиновника уже выразил глава Башкирии Радий Хабиров, а также уфимская городская администрация, которую Ульфат Мустафин возглавлял ровно два года.

- Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, – сообщается в официальном сообщении муниципалитета.

- В это невозможно поверить. Не стало мэра Уфы Ульфата Мансуровича Мустафина. Мы потеряли друга, соратника, однопартийца. Искренние соболезнования родным и близким! – присоединился к соболезнованиям заместитель председателя Государственного Собрания - Курултая РБ Рустем Ахмадинуров.

- С Ульфатом Мансуровичем Мустафиным я познакомился почти двадцать лет назад. Он был человеком неординарным, очень мудрым, сдержанным. Всегда достойно воспринимал критику. Он очень любил нашу Уфу, старался сделать ее лучше. Сегодня я хочу выразить соболезнования родным и близким нашего коллеги, соратника и друга. Мы все сохраним добрую память об Ульфате Мансуровиче Мустафине! Пусть он покоится с миром, - скорбит премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"КП-Уфа" выражает свои искренние соболезнования родным и близким Ульфата Мустафина.