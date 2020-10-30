Житель Башкирии совращал в соцсетях четырех малолетних девочек

Молодой человек содержится в СИЗО с 2019 года

На жителя башкирского города Туймазы завели сразу четыре уголовных дела за совращение малолетних девочек в социальных сетях. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Уголовные дела по статье «насильственные действия сексуального характера» были возбуждены по материалам отдела «К». Обвиняемый – 21-летний молодой человек. В период с 2017 по 2019 год он под фейковым именем вступал переписку с четырьмя девочками, которым сейчас 13, 15 и 16 лет. Во время общения извращенец принуждал школьниц к «действиям сексуального характера» – по всей видимости, он просил у них интимные фотографии.

По данным собеседника, обвиняемый с 2019 года содержится в следственном изоляторе.