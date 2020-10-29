Мэр Уфы умер в тот же день, когда два года назад вступил в должность

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня Башкирию потрясла печальная новость: от осложнений коронавируса и пневмонии скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Дата смерти стала особенно символичной: ровно два года назад, 29 октября 2018 года, чиновник официально вступил в должность градоначальника Уфы. Тогда за кандидатуру 59-летнего Ульфата Мустафина, который был одним из трех претендентов на должность мэра, проголосовали 28 человек из 31 присутствующих, только один был «против», один воздержался, а еще один – не голосовал. Тогда Ульфат Мустафин сменил на посту Ирека Ялалова, который перешел в Совет Федерации. Вступая в должность, Ульфат Мустафин пообещал, что вплотную займется благоустройством Уфы, которая станет современным и комфортным для проживания городом.

Напомним, что Ульфат Мустафин скончался после продолжительной 35-дневной болезни. В администрации подтвердили, что он болел коронавирусом, и болезнь дала тяжелые осложнения.