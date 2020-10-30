Бывший вице-мэр Уфы возглавил комитет в башкирском парламенте

Салават Хусаинов Фото: Рустем АХУНОВ

Салават Хусаинов, покинувший летом 2020 года должность первого вице-мэра Уфы, возглавил в башкирском парламенте комитет по местному самоуправлению, институтам гражданского общества и СМИ. На 27-м пленарном заседании в Госсобрании-Курултае его кандидатуру поддержали 100 депутатов из 103 присутствующих.

Напомним, о том, что Хусаинов покидает должность вице-мэра Уфы, стало известно 29 июля. 14 сентября чиновник победил на дополнительных выборах в башкирский парламент.

На сегодняшнем пленарном заседании также был избран новый зампредседателя Контрольно-счетной палаты республики. За него проголосовали все 103 присутствующих депутата.