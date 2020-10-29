Хабиров рассказал, что будет с озером Кашкадан в Уфе

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что власти республики собираются делать с озером Кашкадан и одноименным парком в уфимском микрорайоне Сипайлово.

Руководитель региона отметил, что на Кашкадане была серьезная проблема с водой – «из-за мелководья летом озеро зацветало, зимой – замерзало», дно было грязное, а водоем источал «крайне неприятный запах».

– Мы продумали систему водного баланса в озере. Не было системы ливневой канализации и вся грязь стекала в озеро, мы решили и эту проблему. Может, конечно, наши действия и вызвали раздражения у многих, но мы слили Кашкадан полностью. Вывезли оттуда тысячи машин ила и грязи и еще продолжаем вывозить, – написал Хабиров на своих страницах «ВКонтакте».

Он добавил, что благодаря проделанной работе у жителей башкирской столицы появится водоем с чистой водой «на десятки лет наперед». Там можно будет отдыхать, загорать и купаться. Глава также пообещал сделать в парке при озере современные площадки, велодорожки и удобные скамейки.