В Башкирии школьницу нашли без сознания прямо в собственной квартире

В Башкирии спасают 16-летнюю девочку, которая решилась на суицид прямо в собственной квартире.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника в правоохранительных органах, 16-летнюю девушку нашли в бессознательном состоянии в одном из домов в населенном пункте в Бурзянском районе республики. По предварительным данным, школьница решила самостоятельно уйти из жизни, но не смогла реализовать идею до конца. В итоге девушку доставили в местную больницу, где врачи оказали ей первую помощь.

С места происшествия стражи изъяли предметы, с помощью которых школьница хотела свести счеты с жизнью.