Закон о платных парковках приняли в Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирский парламент сегодня, 29 октября, принял закон о платных парковках. «За» проголосовали 86 депутатов, «против» – 14.

Согласно новой норме, в будние дни жителям республики придется платить за стоянку автомобилей на земле, которая находится в государственной или муниципальной собственности. Парковка будет бесплатной первые 20 минут. На стоянках перед объектами спорта, образования, здравоохранения, культуры и государственной власти период бесплатного «простоя» составит один час.

После девяти часов вечера по будням, а также в выходные и праздники плата за парковку взиматься не будет. Право свободной стоянки в любое время будет предоставлено участникам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Отметим, что перед тем как закон был принят, против него высказался депутат Ринат Зайнуллин. По его мнению, из-за новой меры людям с окраин города придется чаще использовать общественный транспорт, чтобы добраться до центра. «…а это [общественный транспорт] основное место, где люди инфицируются новой коронавирусной инфекцией. Я считаю, ограничивать стоянку, заставлять людей использовать общественный транспорт – это неправильно».

Зайнуллин также добавил, что закон может привести к увольнениям: «Человек использует общественный транспорт, тратит вместо 30-50 минут полтора-два часа, опаздывает на работу, а три опоздания – это увольнение, и это на фоне роста безработицы».