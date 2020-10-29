Уфа на высоте 2020 – популярная фотовыставка «Комсомольской Правды»

Коллектив «Комсомольской Правды - Уфа» провел фотовыставку «Уфа на высоте 2020».

Как и в прошлом году, жителям и гостям Уфы предложили посмотреть на необычные виды столицы, недоступные глазу рядового уфимца. Талантливые фотографы получили доступ к крышам уфимских новостроек и засняли, как башкирская столица выглядит с высоты птичьего полета.

Фотовыставка заинтересовала не только простых уфимцев, но и высокопоставленных гостей – в первый же день ее посетил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Партнерами «КП-Уфа» в этом проекте стали лидирующие уфимские застройщики, среди которых АО «СЗ ИСК г. Уфы», компания «Талан» и ГК «Первый Трест».

Посмотреть, как прошла фотовыставка «Уфа на высоте» прошла в 2019 году можно в этом материале.