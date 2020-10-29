Минздрав раскрыл данные о 52-й жертве коронавируса в Башкирии

От коронавируса в Башкирии умер 42-летний мужчина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало данные о 52-й жертве коронавируса. Напомним, об очередной смерти, вызванной COVID-19, стало известно сегодня, 29 октября.

Как сообщили в ведомстве, скончался 42-летний уфимец. У него было несколько сопутствующих заболеваний: варикозное расширение вен нижних конечностей, сердечно легочная недостаточность и инфаркт миокарда.

С начала пандемии в Башкирии носителями коронавируса стали 10 586 человек, вылечились от инфекции 9555. Сейчас активно болеют 979 жителей, 209 из которых лежат в больницах, 10 находятся в тяжелом состоянии и двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.