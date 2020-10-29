«Будут гореть в аду»: соратник Хабирова – о тех, кто распускает слухи про смерть мэра Уфы

На фото - Ульфат Мустафин Фото: Рустем АХУНОВ

Соратник и член управленческой команды главы Башкирии Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов заявил, что люди, распускающие «подлые слухи» о смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина, «будут гореть в аду». Об этом он сказал в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

В сети поползли сплетни о кончине сити-менеджера башкирской столицы в связи с тем, что он тяжело переносит коронавирусную инфекцию. По словам Мурзагулова, семья Мустафина может обратиться в правоохранительные органы, чтобы наказать виновных за распространение ложной информации.

– Да, человеку плохо, он болеет, но распространять такие слухи на этом фоне – значит просто не уважать человека. Если подобное продолжится, определенные меры будут приняты, – предупредил Ростислав Мурзагулов.

Напомним, о том, что у уфимского градоначальника диагностирован коронавирус накануне, 28 октября, заявил руководитель республики Радий Хабиров.