В Башкирии разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

фото: "Отклик"

В башкирском городе Ишимбае без вести пропала 13-летняя Карина З.. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик».

По данным активистов, школьница 29 октября ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор не выходит на связь.

Приметы пропавшей: рост – 152 см, полное телосложение.

Последний раз ее видели в темно-синей вязаной шапке, черной зимней куртке, темно-синих спортивных брюках и летних черных кроссовках с белой подошвой.

Всех, кто знает о местонахождении Карины, просят обратиться по телефону 8987-10-60-601 («Отклик») или 02.