Глава Башкирии вышел к митингующим перед зданием парламента республики

Фото: «Эхо Москвы в Уфе»

Сегодня, 29 октября, перед зданием башкирского парламента собралась группа общественных деятелей, активистов и простых жителей республики, протестующих против принятия скандального закона о распределении земли. Люди требовали от депутатов отказаться от принятия закона, суть которого сводится к тому, что у районных администраций отбирают право сдавать в аренду или продавать на аукционах земли, которые не оформлены в собственность муниципалитетов или региона.

Пока парламентарии голосовали «ЗА» скандальный закон и приняли его с небольшими поправками во втором чтении, к митингующим вышел глава Башкирии Радий Хабиров. Он объяснил свою позицию и рассказал, зачем вообще нужен этот закон. Текст заявления главы республики приводит «Эхо Москвы в Уфе».

-Если вы пришли услышать, я вам скажу. Речь идет очень простая: мы это делаем только для того, чтобы я как власть, как президент, как глава республики мог контролировать, что делают с землей на местах. Если я вам сейчас начну приводить примеры, слушайте, но недавно только 3 уголовных дела именно по распределению неразграниченных земель. Не мы это распределяем – муниципалитет. Я доверяю своим главам, но в то же время, есть факты, когда совершаются преступления, – цитирует Радия Хабирова сайт «Эхо Москвы в Уфе».