Число жертв коронавируса в Башкирии увеличивается второй день подряд

52-я жертва коронавируса зарегистрирована в Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии число жертв коронавируса увеличивается второй день подряд. За минувшие сутки подтвердилась еще одна смерть от COVID-19 – 52-я с начала пандемии. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Всего на территории региона зарегистрировано 10 568 случаев коронавирусной инфекции (+85 за сутки), выздоровело 9555 человек (+68 за сутки).

Активно болеют на данный момент 979 жителей Башкирии, 209 из них лежат в больнице, а 770 находятся на амбулаторном лечении.