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Умер депутат башкирского парламента Амир Ишемгулов. Ему было 60 лет. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Курултая-Госсобрания республики. На заседании коллеги почтили память депутата минутой молчания. Что стало причиной смерти Ишемгулова, не уточняется.

– Это тяжелая утрата не только для семьи, друзей, коллег усопшего, но и для всей республики, – сказал спикер парламента Константин Толкачев. – Амир Ишемгулов был активным законодателем, и, кроме того, одним из лучших пчеловодов Башкортостана.

Амир Ишемгулов родился 22 мая 1960 года в деревне Алимгулово Кугарчинского района. Он окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Доктор биологических наук, профессор. Руководил Башкирским научно-исследовательским центром по пчеловодству. Ишемгулов избирался депутатом республиканского парламента пятого и шестого созывов. Кавалер ордена Салавата Юлаева. Заслуженный деятель науки Российской Федерации и работник сельского хозяйства Башкирии.

Напомним, ранее стало известно о тяжелом состоянии мэра башкирской столицы Уфы Ульфата Мустафина. Сейчас он борется с коронавирусом.