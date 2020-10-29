Радий Хабиров

Сегодня, 29 октября, глава Башкирии Радий Хабиров во время пленарного заседания в местном парламенте раскритиковал доклад замминистра транспорта республики Рафит Ягафаров. Чиновник рассказывал про парковки, перевозки и общественный транспорт.

Присутствующие на заседании депутаты неоднозначно оценили выступление Ягафарова. Так, Вячеслав Рябов, руководитель фракции ЛДПР заявил следующее: «Доклад сегодняшний – провальный. Вы нам какие-то цифры, штрафы [называете], а конкретно – что вы будете делать в будущем? Что будет создано? Какие будут созданы условия? Маршруты [общественного транспорта]? Общие фразы.

Позицию Рябова поддержал и глава Башкирии Радий Хабиров, который тоже упрекнул заместителя министра транспорта республики:

– Мне доклад заместителя министра не понравился. Есть определенные проблемы – я о них не услышал. Я думаю, что министерство должно было лучше подготовиться [к встрече с депутатами]. Я об этом с Назаровым [Андреем, премьер-министром правительства Башкирии] сейчас буду говорить, – сказал руководитель региона.

За Ягафарова заступился зампред Молодежной общественной палаты при парламенте Тимур Гильмияров. Он охарактеризовал замминистра как «человека не публичного, рабочую лошадку». Депутат призвал коллегу не падать духом – «в первый раз перед депутатами [выступать] всегда тяжело. Хабирова Гильмияров попросил «не делать поспешных выводов».

Напомним, ранее глава Башкирии обрушился с критикой на министра транспорта Башкирии Алана Марзаева. Он не смог выступить в парламенте из-за болезни.