Заболевший коронавирусом турист из Башкирии скончался в Турции, его жена не может вылететь домой

Житель Башкирии скончался от коронавируса в турецкой больнице

В Турции от коронавируса скончался 60-летний житель Башкирии Сергей А.. Он приехал на местный курорт вместе с супругой. COVID-19 ему диагностировали спустя неделю. Об этом сообщил «Московский комсомолец». Подробностями случившегося с изданием поделилась вдова умершего Нина.

Супружеская пара прилетела в Турцию 25 сентября. Через неделю они почувствовали себя неважно – у них поднялась температура и исчезло обоняние. 2 октября их госпитализировали, тесты на коронавирус показали положительный результат. Сергея с Ниной оставили в больнице. По прошествии нескольких дней мужчине стало тяжело дышать, и его подключили к аппарату ИВЛ. 27 октября он скончался. По словам врача, у него «и одного процента от легких не осталось».

Сейчас женщине запрещают забрать тело мужа – у нее требуют оплатить счет за лечение - 2 тысячи долларов. Страховая фирма отказывает в оплате и согласна покрыть расходы только на транспортировку Сергея в цинковом гробу.