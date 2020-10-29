Курултай Башкирии утвердил Абрека Батраева в должности зампредседателя КСП

Фото: «Башинформ»

Сегодня, 29 октября, на очередном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты утвердили Абрека Батраева в должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты республики. За его кандидатуру проголосовали все 103 присутствующих парламентария.

Ранее с Абреком Батраевым познакомились представители всех профильных комитетов Курултая Башкирии.

Новоиспеченный зампредседателя КСП Башкирии родился в 1963 году. В 1997 году Абрек Батраев окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт, а затем Кисловодский институт экономики и права. Имеет ученую степень кандидата социологических наук.

Последнее место работы Батраева – советник гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа».