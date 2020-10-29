Умерла известный педагог из Уфы Элеонора Дударь

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В инфекционном госпитале под Уфой в возрасте 65 лет умерла известный педагог Элеонора Дударь. Женщина была преподавателем в 21-м лицее. О смерти педагога сообщили ее коллеги из центра социального продюсирования «Журавейник».

– Сегодня ночью [28 октября] не стало Элеоноры Георгиевны Дударь. Ковид, – написано на странице центра «ВКонтакте». – Не стало Великого Учителя и большого детского друга. Поверить в это невозможно!

Коллеги Дударь из «Журавейника» добавили, что за несколько дней до смерти они созванивались с ней. Женщина «говорила с трудом, просила, чтобы молились». На прощание она сказала: «Это пройдет. Вы там берегите себя все».

Помимо преподавательской деятельности, Элеонора Дударь была автором программы «Солнечный город». Передача выходила на канале «Радио России Башкортостан». Она также занималась образовательными проектами – после выписки из больницы педагог хотела организовать фестиваль «Открытые сердца».