В Башкирии строителей за нарушения из-за коронавируса оштрафовали на 200 тысяч рублей

Госкомитет по жилищному и строительному надзору Башкирии сообщил результаты проверок соблюдения мер безопасности в период распространения коронавируса среди строителей. В пресс-службе комитета сообщили, что всего с начала пандемии управляющие компании и строители были оштрафованы на сумму в 203 тысячи рублей.

Инспекторы ведомства, уточняется в сообщении, проверили 766 жилищных организаций и более 4,5 тысяч многоэтажных домов. В отношении управляющий компаний в результате составили 308 протоколов.

Также было проверено более 700 стройплощадок, инспекторы составили 108 протоколов. Суд постановил оштрафовать 28 организаций на общую сумму 203 тысячи рублей. Остальные отделались предупреждением.