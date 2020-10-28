Покинувший свой пост глава района в Башкирии получил медаль

Глава Бижбулякского района, проработавший на своем посту более 20 лет, ушел сегодня, 28 октября в отставку, сообщает ИА “Башинформ”. Глава администрации Радия Хабирова Александр Сидякин поблагодарил его и вручил орден.

На смену пришедшему на свой пост в 1999 году Наилю Гатауллину пришел Артур Зарипов. Ранее он был заместителем по социальным вопросам и кадрам.

Александр Сидякин, присутствовавший на заседании совета во время принятия решения об отставке, вручил экс-главе Бижбулякского района орден “За заслуги перед республикой” 1-й степени.