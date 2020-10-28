Суд в Уфе наказал родителей за жестокое обращение с малолетними детьми

Горе-родителей лишили детей и отправили на обязательные работы

Мировой судья Орджоникидзевского района Уфы вынес приговор родителям, обвиняемым в жестоком обращении с малолетними детьми. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Пара воспитывала двух сыновей 8 и 10 лет. В квартире, где жила семья, не соблюдалась элементарная гигиена, не было сантехники, горячей воды и продуктов. Оба мальчика спали в крошечной детской кровати без постельного белья. Дети не ходили не ходили в детсад и школу, а также не получали никакой медпомощи. Мальчиков изъяли из семьи в январе 2020 года. Их поместили в приют.

– Обвиняемые признали вину в совершении преступления, в настоящее время они ограничены в родительских правах, – сообщили в надзорном ведомстве.

Горе-родителей наказали 180 часами обязательных работ.