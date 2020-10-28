В Башкирии детей при госпитализации родителей примут центры «Семья»

Родители, нуждающиеся в госпитализации, смогут оставить ребенка на попечение государству Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии родители, которым необходимо лечь в больницу, могут оставить своих детей в социальных центрах «Семья». О возможности, введенной в условиях пандемии коронавируса, рассказали в минтруде республики. В ведомстве отметили, что в учреждениях примут детей старше трех лет.

– При экстренной или плановой госпитализации и отсутствии возможности совместной с ребенком госпитализации родителю необходимо лично или через лечащего врача обратиться в службу семьи, социальный приют или орган опеки и попечительства, – пояснили в министерстве.

О перемещениях ребенка и его состоянии во время пребывания в центре «Семья» будет сообщать представитель учреждения. Родители смогут в любой момент поговорить с ребенком по телефону.

Чтобы воспользоваться услугой при плановой госпитализации, матери или отцу понадобится подать небольшой пакет документов: заявление и форму, подтверждающую факт нужды в помощи – например, направление на госпитализацию или командировочный лист.

Находясь в детском учреждении, ребенок перейдет на полное гособеспечение. Ему представят шестиразовое питание и необходимую одежду. Школьники продолжат учебные занятия. Родитель или опекун после выписки из больницы сможет сразу же забрать ребенка домой.