В Уфе закрыли сезон пассажирской речной навигации 2020 Фото: ufacity.info

В Уфе завершился сезон речной навигации 2020.

Накануне в уфимской администрации поделились итогами перевозки горожан водным транспортом. Из-за режима самоизоляции, полноценно речные перевозки горожан начались только 25 апреля. Закончилась она в запланированный срок – 19 октября.

За это время речные паромы перевезли порядка 450 тысяч пассажиров, это примерно на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Льготными условиями проезда воспользовались 66% пассажиров, остальные платили полную стоимость. Безналичной оплатой воспользовались 45% всех переправляющихся через реки.

К будущему сезону власти города планируют провести ремонт паромов, а на одном из них заменят двигатель.