Минздрав Башкирии раскрыл личность 51-й жертвы коронавируса

От COVID-19 в Башкирии скончалась 63-летняя женщина Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здравоохранения Башкирии раскрыло личность 51-й жертвы коронавируса в регионе. Об очередном летальном случае стало известно сегодня, 28 октября.

Скончалась 63-летняя жительница города Нефтекамска. Это десятая по счету смерть от COVID-19 в республике за октябрь.

Как отметили в ведомстве, у погибшей было несколько сопутствующих заболеваний. Среди них атеросклероз аорты третьей степени, ишемическая болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит.

Напомним, всего коронавирусом в Башкирии заразилось 10 501 человек, а выписано после выздоровления 9 487.