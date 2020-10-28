Минздрав Башкирии назвал примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовую вакцинацию планируется начать в конце текущего-начале следующего года Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса. Он поделился информацией на еженедельном брифинге ведомства.

– Широкую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в конце текущего и начале следующего года. Начнется вакцинация по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований, – сказал Забелин.

Он пояснил, что сейчас в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19.

Напомним, по состоянию на 28 октября в Башкирии подтверждено 10 501 случай коронавируса, выздоровело 9 487 человек и умер 51.