В Башкирии увеличилось число жертв коронавируса

В Башкирии подтвердилась еще одна смерть от коронавируса

В Башкирии подтвердилась еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в республике выросло до 51 человека. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба главы региона.

Продолжает расти и количество новых случаев коронавируса – за сутки его диагностировали 86 жителям. С начала пандемии носителями инфекции стал 10 501 человек. С учета по выздоровлению было снято 9 487 человек, 61 – за последние 24 часа.

Прямо сейчас COVID-19 активно болеют 963 жителя Башкирии, 195 из них находятся на госпитализации, 768 лечатся дома на самоизоляции.

Напомним, сегодня глава республики Радий Хабиров рассказал, что мэр Уфы Ульфат Мустафин тяжело переживает коронавирус, у него высокий процент поражения легких.