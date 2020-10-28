«Будем надеяться»: глава Башкирии Хабиров о тяжелом состоянии мэра Уфы

Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров записал видеообращения в связи с тяжелым состоянием здоровья мэра Уфы Ульфата Мустафина. Градоначальник переболел пневмонией, а на днях ему диагностировали коронавирусную инфекцию.

– Болеет он довольно тяжело. Довольно высокий процент поражения легких. [Он] проходит лечение, и, соответственно, мы ждем его выздоровления и выход на работу, – говорит руководитель региона на записи.

Хабиров признался, что Мустафин для него не просто мэр, а «близкий товарищ». На прошлой неделе глава посетил сити-менеджера башкирской столицы в больнице.

– Подчеркиваю, довольно сложное заболевание, […] и возраст не такой уж молодой. Еще раз говорю – будем надеяться, чтобы он скоро выздоровел.

В конце видео глава он добавил, что Уфа, несмотря на тяжелое состояние Мустафина, «работает в прежнем режиме» и «готовится к зиме».