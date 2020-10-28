В Башкирии задержали опасного преступника, сбежавшего накануне из колонии-поселения

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В минувший вторник, 27 октября, сотрудники УФСИН по Башкирии и полицейские нашли и задержали сбежавшего накануне из колонии-поселения под Мелеузом 37-летнего заключенного. Ранее «КП-Уфа» сообщала, что мужчина судим по нескольким статьям, в том числе и достаточно жестким.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УФСИН по Башкирии, беглеца задержали в Мелеузе. Теперь мужчине грозит новый тюремный срок и не только.

- Кроме этого, материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами осужденные, уголовно-исполнительная служба подает иск в суд с указанием причиненного материального ущерба, - пояснили в ведомстве.