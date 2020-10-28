В башкирском предприятии обнаружены нарушения на 1,6 млрд рублей

КСП многомиллионные нарушения в башкирской предприятии

Контрольно-счетная палата выявила на предприятии «Башкоммунприбор» нарушения на 1,6 млрд рублей. Они были совершены в период с 2017 по 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

КСП распределила нарушения по нескольким категориям: неправомерные закупки, расходы, нарушения кассовой дисциплины, нарушения по оплате труда, нарушения при проведении строительно-монтажных работ.

Больше всего «Башкоммунприбор» растратил при незаконных закупках – 981 млн рублей. В обход конкурсных процедур фирма заключила 314 договоров, 44 из которых были подписаны с компаниями, учредителями и руководителями которых являлись родственники бывшего директора. На долю таких контрактов пришлось 48% от общего объема заказов.

Неправомерные расходы оценены в 140,5 млн рублей. В эту категорию нарушений вошли закупки оборудования и материалов с наценкой, а также перечисление денег в несколько компаний под видом оплаты работ, которые ими не выполнялись.

34,5 млн рублей «Башкоммунприбор» потерял при нарушении кассовой дисциплины – недостачи, необоснованное списание денег на выплату зарплаты в августе-сентябре 2017 года, командировочные расходы. Еще 18,37 млн было растрачено на премии в период с июля 2017 по декабрь 2019 года.

Наконец, последняя категория нарушений – при производстве строительно-монтажных работ: необоснованные изменения условий контрактов и стоимости работ, отклонения от проектной и сметной документации, корректировки по видам работ и замены материалов, оплата невыполненных работ и так далее. Все это обошлось «Башкоммунприбору» в еще 296 млн рублей.