Найденная в Башкирии 19-летняя мама объяснила, почему не хотела возвращаться домой

Девушка уже дома, рядом со своей дочерью

В Башкирии прекращены поиски 19-летней Лианы Абдуллиной из Белорецка. К счастью, женщина жива и здорова и уже вернулась домой, где ее ждала трехлетняя дочь. Как рассказали родные молодой женщины, все это время Лиана находилась у своих знакомых.

- Сначала гуляла, а потом уже просто боялась возвращаться домой. В Белорецке же она живет у дяди, а он у осень строгий. Вот и боялась, что сильно ругаться будет, - говорит двоюродная сестра Лианы.

Напомним, что молодую мать разыскивали почти 10 дней – сначала родные искали ее самостоятельно, потом к поискам подключились полицейские и волонтеры. Родственники очень переживали, ведь Лиана никогда раньше без предупреждения не уходила из дома, тем более что дома ее ждала маленькая дочь.