В Миздраве Башкирии рассказали, передается ли иммунитет к коронавирусу от матери к ребенку

Существующих клинических данных недостаточно, чтобы утверждать о передаче антител от матери к плоду

Сегодня в региональном Минздраве прошло очередное оперативное совещание, посвященное ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии. Министр здравоохранения республики Максим Забелин ответил на вопрос, который интересует многих родителей – если женщина во время беременности переболела коронавирусом, значит, у ее новорожденного ребенка будет устойчивый иммунитет к вирусу? Оказалось, что четкого ответа на этот вопрос у российских медиков пока нет.

- Из той информации, которая у нас есть и которой мы располагаем в настоящий момент – нет четких критериев, что антитела матери передаются ребенку, - сказал Максим Забелин, уточнив, что эпидемия ковида в стране длится всего 6 месяцев – и это недостаточный срок получения для точных клинических данных.