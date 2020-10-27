Радий Хабиров ужесточил масочный режим в Башкирии

Без маски теперь нельзя ни садиться в такси, ни заходить в лифт

В Башкирии цифры ежедневного прироста заболевших коронавирусом продолжают расти. Медики бьют тревогу, ведь многие осознанно подвергают свое здоровье и здоровье окружающих опасности, потому что не носят защитные маски. Именно поэтому Радий Хабиров снова внес изменения в указ о повышенной готовности, который уже появился на портале правовой информации Башкирии.

Изменения в первую очередь касаются тех, кто не жалует защитные маски. Теперь жители республики обязаны носить маски не только в магазинах, аптеках, больницах и общественном транспорте, но и в лифтах, в такси, на парковках – в общем, абсолютно во всех местах, где есть еще люди кроме вас. В МФЦ, крупных торговых центрах и финансовых организациях вместе с маской необходимо носить и перчатки. За соблюдением масочного режима приказано ужесточить контроль – всех нарушителям будет выписан административный внушительный штраф, при этом поблажек не будет никому. В общественных местах снова будут ходить патрули, так что не забывайте свою маску, выходя из дома.