В Уфе начали строить новую поликлинику на 900 посещений в смену

фото: Минздрав РБ

В Уфе началось строительство поликлиники городской больницы №9. Об этом сообщил Минздрав Башкирии.

Медучреждение будет рассчитано на 900 посещений в сутки. Его поделят на три блока – взрослый (400 посещений), детский (350) и женскую консультацию (150). Для каждого отделения будет предусмотрен отдельный вход. Лечебницу планируется открыть к сентябрю 2022 года.

– Основной объем здания поликлиники состоит из двух контрастных блоков высотой семи и пяти этажей. С юго-восточной стороны к основному объему примыкает входная группа детской поликлиники, а с северо-западной стороны - взрослая поликлиника, выполненные в стекле, – рассказали в министерстве.

Поликлиника будет оборудована аппаратами рентгенодиагностики, маммографом, компьютерным томографом, рентгенфлюорографии.

В здании учреждения предусмотрят две лифтовые группы – по два лифта для посетителей и персонала взрослой и детской поликлиники.